Chiara Ferragni diventa unica proprietaria della Tbs Crew

Pieno controllo di Tbs Crew Srl

Che Chiara Ferragni chiuda un accordo, sigli una partnership o un accordo di consulenza non fa quasi più notizia, ma questa operazione significa davvero molto altro. Superata la definizione di “influencer” – ormai stretta e riduttiva per una imprenditrice digitale come lei – la Ferragni ha perfezionato l'acquisto del 45% delle quote della società Tbs Crew (una srl nata nel 2009), diventando titolare del 100% del capitale sociale. Quello che si sa visto che i dettagli non sono stati resi noti, è che a vendere le quote mancanti, "cedute a seguito di un accordo tra i soci" - si legge in una nota – è stata un’altra srl, la Esuriens, società riconducibile alle famiglie Morgese e Barindelli. «Ringrazio Esuriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e di successo della società – ha commentato Chiara Ferragni. Auguro ai fratelli Morgese e alla famiglia Barindelli un grande in bocca al lupo per ulteriori progetti di successo".