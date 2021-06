G7, colloquio bilaterale Draghi-Biden in programma sabato

I due leader si incontreranno nel tardo pomeriggio del 12 giugno, a margine del vertice in Cornovaglia. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il premier italiano parteciperà a sei sessioni e interverrà come speaker all’incontro dedicato alla ripresa economica e a quello sui cambiamenti climatici Condividi:

Una riunione bilaterale tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è prevista per il tardo pomeriggio di sabato 12 giugno, a margine del G7 in Cornovaglia, Regno Unito. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi, alla vigilia del primo vertice G7 in presenza per il premier italiano in carica. Sei le sessioni di lavoro a cui parteciperà Draghi. Interverrà come lead speaker nella prima sessione dedicata al tema della ripresa economica e all’ultima, sui cambiamenti climatici.

Chi parteciperà al G7 in Cornovaglia vedi anche G7, tassa minima globale 15% per multinazionali. Raggiunto l'accordo La riunione dei capi di Stato e di governo a presidenza britannica si svolgerà dall’11 al 13 giugno. I leader di Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Canada e Giappone, affiancati da Charles Michel e Ursula von der Layen per l’Unione Europea, si riuniranno nel resort di Carbis Bay, alle porte di St. Ives, in Cornovaglia.

La nuova Carta Atlantica di Biden e Johnson vedi anche Accordo al G7 su minimum tax, una vittoria per Biden Intanto il presidente Usa ha già incontrato il premier britannico Boris Johnson. I due si sono detti pronti ad annunciare "una nuova Carta Atlantica" per rafforzare la "relazione speciale" tra Stati Uniti e Regno Unito. La Carta Atlantica, sottoscritta il 14 agosto del 1941 dal presidente americano Franklin Delano Roosevelt e dal premier britannico Winston Churchill a bordo della nave da guerra Prince of Wales, è l'atto diplomatico che avrebbe gettato le basi per il futuro ordine mondiale una volta terminata la Seconda guerra mondiale, fondato sulla cooperazione tra le grandi potenze alleate.