Blocco licenziamenti 2021, ipotesi proroga per settori in crisi

Il blocco dei licenziamenti continua a far discutere politica e parti sociali. Con il decreto sostegni bis in discussione in Parlamento si riaccendono le polemiche e ognuno cerca di portare a casa il risultato. Confindustria chiede di mantenere inalterato il decreto, sminuendo i rischi di un boom di fuoriuscite dalle aziende. I sindacati invece vogliono estendere la misura oltre al punto di compromesso trovato nel decreto del governo. Secondo Maurizio Landini della Cgil sarebbe grave non prorogare la misura.

A oggi infatti il blocco scade a fine mese, il 30 giugno, per i licenziamenti per giustificato motivo e i licenziamenti collettivi. Ma per le aziende che in estate utilizzeranno la cassa integrazione senza pagare addizionali sarà prorogato fino a ottobre.

Una proposta avanzata dai sindacati e su cui il ministro Orlando si è detto pronto a discutere è quello di introdurre un ulteriore elemento di selettività. Si vorrebbe dunque prorogare il blocco per i settori più in crisi, come quello tessile e il calzaturiero, sperando che anche per queste filiere la tempesta finirà e si potrà tornare alla normalità senza lasciare a casa nessuno.