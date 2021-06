Commissioni bancarie in aumento, attenzione sui conti correnti

Alcuni istituti bancari, in difficoltà per via della bassa reddittività e dei tassi di interesse negativi imposti dalle banche centrali per aiutare l'economia, stanno aumentando i costi messi sui conti correnti.

La mobile bank tedesca N26 è stata la prima in Italia a introdurre un tasso negativo per i privati con una giacenza superiore ai 50 mila euro. Altri istituti di credito invece stanno aumentando i costi per i conti delle imprese. Mentre Fineco con una lettera inviata il 18 marzo ai suoi clienti ha annunciato la chiusura dei conti di chi nei tre mesi precedenti ha mantenuto un saldo superiore a 100mila euro.

Ne ha parlato a Sky TG24 Business Vincenzo Imperatore, ex banchiede e ora manager. Guarda nel video la sua risposta. Ne aveva parlato, sempre a TG Business, anche Massimo Doris (Mediolanum), riguarda qui in basso il suo intervento.