Vaccino anti-Covid ReiThera, Giorgetti: "Mise disponibile a contribuire"

"Il Mise è disponibile a contribuire al progetto del vaccino ReiThera nelle forme e nei modi consentiti utilizzando diversi e innovativi strumenti previsti anche dalle nuove norme". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti anche in previsione di un incontro con ReiThera e dopo le motivazioni della Corte dei Conti. ( LIVEBLOG - NUMERI ). È stata,infatti, depositata ieri la deliberazione con la quale la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha reso note le motivazioni alla base della ricusazione del visto e della conseguente registrazione del decreto del Mise con cui è stato approvato l'accordo di sviluppo con ReiThera. Lo si legge in una nota della Corte, in cui si conclude che "l'assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha consentito di ammettere al visto di legittimità l'atto in esame".

Le motivazioni della Corte dei Conti

Il programma prevedeva un progetto di investimento finalizzato all'ampliamento dello stabilimento produttivo sito in Castel Romano e un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale destinato a completare la sperimentazione clinica (studi clinici di fase 2 e 3) del vaccino anti Covid-19, si spiega nella nota. "La sezione ha ritenuto il progetto di investimento proposto inconciliabile con la condizione posta dall'art. 15, comma 1, del DM 9 dicembre 2014, secondo cui le spese sono ammissibili 'nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni' e non, come invece risulta dal progetto presentato, per le finalità generali - produttive o di ricerca, anche per conto terzi - perseguite da ReiThera, nè per le ancor più generali finalità di rafforzare la consistenza patrimoniale dell'impresa".