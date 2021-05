Zte: "Ottimisti su relazioni Europa-Cina", nonostante il golden power

Il gigante cinese delle telecomunicazioni, per voce del suo responsabile per l'Europa occidentale Hu Kun, a Sky TG24 si difende dalle accuse di scarsa trasparenza che molti stati gli imputano. Guarda il video

Zte, assieme a Huawei, è stata una delle aziende cinesi più colpite dai divieti e dagli ostacoli posti in particolare dagli Stati Uniti fin dal 2018, per l'accusa di non essere indipendente dal governo comunista cinese e i timori che le infrastrutture digitali fornite da aziende cinesi potessero non essere sicure.

Anche in Italia ci sono dubbi sull'opportunità di fare accordi commerciali con Zte, in particolare sulla rete 5G. Il governo di Mario Draghi ha bloccato due operazioni utilizzando il golden power (cioè la facoltà del governo di porre il veto ad acquisizioni o contratti da parte di aziende extra-europee in settori considerati sensibili), su accordi di fornitura per l'infrastruttura 5G con Linkem Spa e Fastweb.

Hu Kun (presidente Zte per l'Europa occidentale e country manager per l'Italia) ha risposto a queste accuse in un'intervista a Sky TG24 Business. Il manager si è mostrato molto accomodante nei confronti delle decisioni europee, e ha ribadito di rimanere ottimista sulle relazioni economiche tra il Vecchio Continente e la Cina. Kun ha infatti affermato che «in Zte ci identifichiamo in una compagnia trasparente dal punto di vista tecnologico, innovativa e affidabile. La situazione politica non è sotto il nostro controllo, e dobbiamo adattarci come tutti». Riguardo invece all'utilizzo del golden power da parte del governo italiano, il country manager ha risposto che «il golden power è una buona cosa, perché mostra che il governo italiano dà importanza allo sviluppo delle imprese nel 5G. Anche noi ci siamo adattati per lavorare in questo settore. Il golden power non è rivolto solo alle aziende cinesi, ma a tutte quelle non europee». Guarda nel video l'intervista integrale.

