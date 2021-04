Biden propone nuovo piano per le famiglie da altri 1800 miliardi

Dopo il Rescue Plan e il pacchetto per le infrastrutture, l'amministrazione Usa si prepara a nuove spese per rinforzare la crescita economia. Guarda il video

Il presidente americano Biden ha proposto al Congresso un nuovo piano da 1800 miliardi di dollari (dopo il Rescue Plan da 1.900 e quello per le infrastrutture da 2.300 miliardi). Questa volta i beneficiari sono in particolare le famiglie. Il disegno di legge prevede soprattutto riduzioni di tasse (800 miliardi), volti in particolare a facilitare l'accesso all'istruzione e ai servizi educativi fino ai 6 anni.

Il piano è finanziato anche attraverso aumenti di imposte: l'aliquota sul reddito più elevata passerà dal 37 al 39,6 per cento, e anche l'imposta sulle plusvalenze finanziarie e sui dividendi è destinata a raddoppiare (dal 20 per cento al 39,6) per chi guadagna più di un milione di dollari.

