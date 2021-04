9/13 ©Ansa

I concorsi della scuola - Sono relativi alla scuola 8 grandi concorsi per circa 93mila posti: uno in corso, due banditi e altri 5 in attesa di prossima pubblicazione. Il concorso ordinario per la secondaria di primo e secondo grado (bando già esistente) mette in palio 33mila posti; 32mila il concorso straordinario della scuola (in corso); quasi 13mila il concorso ordinario per infanzia e primaria, già bandito. Sono ancora da bandire il concorso per 6mila posti per il sostegno e altri 4 concorsi per circa 9mila