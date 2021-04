Coinbase, quotazione al Nasdaq: piattaforma pronta ad entrare in Borsa

Il prezzo di riferimento è fissato a 250 dollari ad azione, per una valutazione complessiva della società di circa 65,3 miliardi di dollari. La società californiana, fondata nel 2012, offre uno scambio di beni digitali globale per il commercio di valute digitali

Coinbase è pronta per la quotazione a Wall Street. Uno sbarco che potrebbe essere col botto a una valutazione record fino a 100 miliardi di dollari, più della capitalizzazione del New York Stock Exchange e del Nasdaq insieme. Una cifra stellare per una società che fino a 10 anni fa neanche esisteva. L'attesa per la quotazione si riflette anche sul Bitcoin, che avanza deciso sopra i 61.000 dollari. Per la criptovaluta Coinbase è un test per l'appetito degli investitori sulle valute digitali e potrebbe segnare una svolta: lo sbarco in borsa può infatti essere quell'iniziezione di fiducia in grado di rassicurare i consumatori sulla bontà e l'efficienza delle criptovalute, dando al settore la spinta necessaria per decollare in via definitiva. Il Nasdaq ha attribuito a Coinbase un prezzo di riferimento di 250 dollari ad azione, per una valutazione complessiva della societa' di circa 65,3 miliardi di dollari.

La storia della società

Coinbase è una società di scambio di beni digitali con sede a San Francisco, in California. Fondata a giugno 2012 da Brian Armstrong e Fred Ehrsam. Opera scambio di Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e altri beni digitali con valute di corso legale in 32 nazioni e con transazioni Bitcoin e di deposito in 190 nazioni. Coinbase offre uno scambio di beni digitali globale per il commercio di valute digitali e un programma informatico (API) per gli sviluppatori, per creare applicazioni e accettare pagamenti in entrambe le valute digitali.

Il legame con le criptovalute

Coinbase stima di chiudere il primo trimestre dell'anno con un utile fra i 730 e gli 800 milioni di dollari, più del doppio di quanto guadagnato nell'intero 2020. I ricavi sono attesi invece superare gli 1,3 miliardi del totale dello scorso anno. Il fatturato di Coinbase è legato alle commissioni raccolte quando gli utenti vendono o acquistano Bitcoin e, quindi, l'andamento del prezzo dei titoli della società potrebbe essere esposto a quello della criptovaluta, nota per la sua volatilià.

Modello basato su commissioni

Altro elemento di debolezza per Coinbase è un modello di business basato sulle commissioni: l'aumento delle concorrenza potrebbe innescare una corsa al ribasso e quindi mettere sotto pressione i ricavi. Dubbi che però non stemperano l'ottimismo del fondatore e amministratore delegato di Coinbase, Brian Armstrong, convinto che il mondo sia ormai sull'orlo dell'adozione delle valute digitali e che la sua società perfettamente posizionata per cogliere l'occasione offerta dalla rivoluzione cripto.