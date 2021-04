Banca Credem, 300 assunzioni entro il 2021

Credem fissa l'obiettivo di raggiungere 300 nuove assunzioni nel 2021, di cui 82 già realizzate nei primi tre mesi dell'anno. La strategia del gruppo bancario è anche basata su una metodologia di selezione e inserimento legata all'ottimizzazione delle tecniche di colloquio a distanza, spiega una nota, già avviata da diversi anni che ha consentito nel 2020, nonostante la pandemia (LIVEBLOG COVID - I NUMERI), di selezionare oltre 270 persone. I colloqui a distanza per selezionare il personale. I primi candidati sono stati inseriti tramite tecniche di colloquio a distanza che hanno consentito durante la pandemia di inserire 270 nuovi colleghi.

L'obiettivo

Forte focus sarà posto, oltre che al settore commerciale a cui saranno destinate circa il 50% delle nuove entrate, anche all'ambito It, con il 20% circa delle assunzioni. Ad oggi il Gruppo Credem ha un organico complessivo di 6.219 persone in crescita del 5,4% in cinque anni. La banca, inoltre, ha esteso largamente lo smart working e nel 2020 ha fatto oltre 670mila giornate con piu' del 94% del personale che ha avuto accesso a questa modalità lavorativa.