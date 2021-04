Cina-USA-UE, Bruxelles paga la frammentazione politica

Tra Biden e Xi Jinping, l'UE rischia di restare schiacciata, e fuori dai giochi: solo la Germania, con la cancelliera Merkel che è a fine mandato, sembra riuscire a inserirsi nel dibattito tra le due super-potenze. Un dibattito difficile, frutto di una corsa alle novità tecnologiche (leggi 5G) e figlio di antiche diversità ideologiche. A Sky tg24 Business l'apporto di Pio D'Emilia, corrispondente di Sky dall'estremo Oriente.

Nella puntata dell'8 aprile, spazio anche ai nuovi record di Wall street all'indomani delle indicazioni della FED, con Fabrizio Pagani, Capo Globale delle strategie di Muzinich & Co. La banca centrale americana vede un miglioramento dell'economia ma in un clima ancora di incertezza legata alla pandemia, e "promette" di non ritirare gli stimoli economici anzitempo (rivedi qui l'intera puntata)