Confcommercio a Sky TG24: basta codici Ateco per i ristori

Il governo Draghi varerà un nuovo decreto di ristori in favore delle attività economiche chiuse o in crisi per la pandemia. Confcommercio, con la voce del suo vicepresidente Giovanni Da Pozzo ospite a Sky TG24 Business, ha fatto alcune richieste all'esecutivo. Coinvolgere di più regioni e Parlamento, comunicare per tempo i provvedimenti e velocizzare la distribuzione dei ristori, da non legare più ai codici Ateco. Guardale nel video.

