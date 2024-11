Ford annuncia 4mila licenziamenti in Europa: pesa crisi auto elettrica

Le riduzioni riguarderanno in particolare Gran Bretagna e Germania entro il 2027. "L'azienda ha subito perdite significative negli ultimi anni e il passaggio del settore ai veicoli elettrici e alla nuova concorrenza è stato molto dannoso", ha dichiarato il gruppo in una nota

Ford taglierà 4.000 posti di lavoro in Europa. Lo ha annunciato la casa automobilistica, specificando che i licenziamenti saranno in vigore entro la fine del 2027 e interesseranno circa 3.000 posti di lavoro in Germania e 800 nel Regno Unito, pari al 14% circa dei 28.000 lavoratori dell'azienda in Europa.

"Quello che manca in Europa e in Germania è un'agenda politica chiara per far avanzare la e-mobility", ha detto John Lawler, il chief financial officer di Ford, chiedendo incentivi per le auto elettriche e una maggiore flessibilità nei target di emissioni di C02. "E' fondamentale intraprendere azioni difficili ma decisive per garantire la futura competitività di Ford in Europa", ha commentato Dave Johnston, vicepresidente per l'Europa di Ford.