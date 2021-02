Perché lo spread Italia-Germania sta tornando a salire

In tanti si attendevano un calo dello spread dei Btp italiani rispetto ai Bund tedeschi con l'avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Questo è accaduto per diversi giorni all'inizio di febbraio, a cui però sono seguiti alcuni giorni di risalita. É sempre molto difficile valutare i movimenti di breve periodo del mercato, e probabilmente non esista un'unica ragione precisa. Uno dei motivi potrebbe essere il rialzo dei tassi di interesse sui bond governativi americani, che sta provocando l'aumento dei rendimenti anche per i titoli europei.

Ad ogni modo gli investitori si attendono che lo spread cali ancora nel tempo, come aveva fatto anche durante il governo Conte II. A questo proposito Angelo Drusiani, consulente finanziario Edmond de Rothschild, ha detto parole precise a Sky TG24 Business. Guarda nel video una parte del suo intervento. Clicca invece qui per rivedere tutta la puntata di Sky TG24 Business, con gli ospiti Alessandra Migliaccio, giornalista di Bloomberg, e il nostro corrispondente da Tokyo Pio D'Emilia.