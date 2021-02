1/12 ©Ansa

Un bonus fino a 100 euro potrebbe arrivare in busta paga a febbraio per insegnanti e personale della scuola che hanno prestato servizio in sede a marzo 2020, in base al decreto Cura Italia, tra le prime risposte del governo all’emergenza economica causata dalla pandemia di coronavirus

