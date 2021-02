Effetto Draghi, spread Btp-Bund riprende discesa e tocca i 103

DRAGHI ALLA CAMERA: IL LIVEBLOG



I mercati tifano per Supermario Draghi, l'uomo che dalla Bce ha salvato l'euro nel 2009. Una riconferma del gradimento da parte di tutta la comunità finanziaria della scelta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La conseguenza è che lo spread tra Btp e Bund ricomincia la sua discesa, ora il differenziale è di 103 punti base. Già ieri la notizia del conferimento dell'incarico a Mario Draghi (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) aveva portato lo spread da 114 pb giù fino a 102 pb, chiudendo la giornata a 105. Il minimo infragiornaliero era un livello che non si vedeva da marzo 2016 e ora, secondo gli analisti, per tornare a livelli a due cifre bisogna aspettare il successo delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. “Mr. Whatever it takes” inizierà nel pomeriggio il giro di incontri con partiti e gruppi politici.