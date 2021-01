Stellantis, esordio in Borsa dopo la fusione tra Fca e Psa

Stellantis debutta in Borsa e lo fa con numeri positivi (+2,78%, pari a 12,92 euro dopo poche ore dall’apertura). A suonare la campanella sono stati il presidente del gruppo, John Elkann, e l'amministratore delegato, Carlos Tavares. Il gruppo, nato dalla fusione di Fca e Psa , esordisce a Milano e Parigi mentre domani, 19 gennaio, sarà la volta di Wall Street. "Siamo molto orgogliosi di essere qui oggi per il primo giorno di quotazione di Stellantis, una nuova società, un nuovo inizio, un vero traguardo storico per tutti noi". Così il presidente del gruppo automobilistico John Elkann. Il ceo Carlos Tavares aggiunge: "Oggi è un grande giorno, il giorno in cui Stellantis è nata. Sono molto orgoglioso di dirvi che tutti i nostri dipendenti e il management team sono totalmente focalizzati nella creazione di valore". ( LA FUSIONE TRA FCA E PSA )

John Elkann: "Stellantis è una sfida molto emozionante"

leggi anche

Fusione Fca-Psa: nasce il gruppo Stellantis, quarto nel mercato auto

Lo stesso John Elkann è apparso entusiasta del primo giorno in Borsa: "Stellantis rappresenta un'opportunità straordinaria in questa era di sfide e tuttavia molto emozionante, di profondo cambiamento per la nostra industria. La sua velocita, la sua intensità e la sua energia è equivalente a quanto accadde alle sue origini, alla fine del diciannovesimo secolo". Poi aggiunge: "Possediamo le dimensioni, le risorse, la diversità e il know-how necessari per cogliere con successo le opportunità offerte dalla nuova era dei trasporti. La nostra aspirazione è quella di costruire qualcosa di unico e di grande offrendo ai nostri clienti veicoli e servizi per la mobilità originali, sicuri, pratici, innovativi e sostenibili. Siamo convinti - conclude - che il prossimo decennio porterà a una ridefinizione della mobilità come la conosciamo oggi, ed è proprio per questo motivo che abbiamo creato Stellantis".

Carlos Tavares: "Creati 25 miliardi di euro di valore con Stellantis"

"Come sapete questa fusione rappresenta 25 miliardi di euro di creazione di valore che sono la conseguenza dell'accumulazione delle sinergie che abbiamo elencato e vorrei dirvi che potete credere al nostro management nella nostra capacita di esecuzione", ha detto Tavares che poi aggiunge: "Ci sentiamo fiduciosi e stiamo affrontando questa sfida con molta umiltà ma abbiamo il sostegno dei nostri azionisti che hanno supportato la fusione con più del 99% dei voti da entrambi i lati".