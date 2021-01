Fusione Fca-Psa: nasce il gruppo Stellantis, quarto nel mercato auto

Elkann (Fca): "Stellantis vuole avere ruolo di primo piano nel prossimo decennio"

Il presidente di Fca, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti che ha deliberato il via libera alla fusione con Psa e la nascita di Stellantis, ha sottolineato che l'azienda vuole "avere un ruolo di primo piano nel prossimo decennio, che ridefinirà la mobilità, proprio come hanno fatto i nostri padri fondatori con grande energia negli anni pionieristici Il prossimo decennio ridefinirà la mobilità". Elkann ha proseguito spiegando che "negli ultimi 10 anni abbiamo aumentato di 5 volte il valore del Gruppo Fiat, la fusione proposta con Groupe Psa è un ulteriore coraggioso passo avanti nel nostro viaggio". Poi ha continuato: "Stellantis rappresenta l'unione di due partner che condividono la stessa mentalità. Due realtà che si alleano per costruire qualcosa di unico offrendo ai propri clienti veicoli e servizi per la mobilità originali, sicuri, pratici, innovativi e sostenibili". Il presidente Fca ha spiegato: "I singoli dati numerici e le sinergie annue da 5 miliardi di euro descrivono solo parzialmente le dinamiche di questa storica fusione".