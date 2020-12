Cashback, i dati di Satispay: aumento della spesa media fino al 50%

7/15 ©Fotogramma

L'uso diffuso del contante ha un costo per le casse dello Stato, che l'Osservatorio Mobile Payment ha stimato in 24 miliardi di euro all'anno, "anche solo eroderne una piccola quota grazie a questa iniziativa, con il fatto che molta più gente pagherà con la carta e molti più esercenti dichiareranno l'effettivo fatturato, porterebbe effetti sicuramente grandi e positivi" per la lotta all'evasione, dice Portale