Trasformazione digitale, l’Italia accelera e le aziende si reinventano

L’Italia accelera sulla trasformazione digitale. Secondo il Digital Transformation Index di Dell Technologies , nel nostro Paese nel 2020 hanno toccato quota 85% le aziende che hanno spinto in questa direzione. Una cifra superiore alla media europea (75,3%), ma anche rispetto a nazioni storicamente più mature a livello tecnologico, come Germania (71,7%), Francia (70,7%), Uk (72,3%). Cifre che mostrano come l’Italia stia riconoscendo la centralità del digitale nel processo di ripresa, accelerando ulteriormente la digitalizzazione della Pa e la dematerializzazione dei processi.

La pandemia spinge la trasformazione digitale

A guidare l’azione delle aziende c’è anche l’incertezza generata dalla pandemia, che - si legge nel report - sta portando i decision maker aziendali a immaginare nuove formule per restare competitivi in un mercato particolarmente sfidante. In Italia, l’81% del panel intervistato ha dichiarato di essere impegnato a reinventare il proprio modello di business. Secondo una ricerca condotta da Idc per Salesforce, l’86% delle aziende in Italia sta trasformando digitalmente la propria attività in risposta alla crisi provocata dall’emergenza sanitaria, mentre il 64% dichiara di aver accelerato il processo di digitalizzazione.



