Ecobonus auto, i fondi sono ormai agli sgoccioli: ne resta solo il 17%

Le immatricolazioni di nuove automobili sono in forte calo anche a novembre: -8,3% rispetto al 2019. Ma sarebbe andata peggio senza gli ecobonus per l'acquisto di macchine poco inquinanti. Ecobonus che però stanno per terminare. Guarda il video

"Occorre incentivare in questa fase soprattutto le vetture ad alimentazione tradizionale, ovviamente con limiti massimi alle emissioni. E purtroppo la legge di bilancio per ora non prevede nulla da questo punto di vista". Questa è l'opinione di Gian Primo Quagliano, presidente del centro studi Promotor, ospite a Sky TG24 Business. Dall'inizio della pandemia i dati sulle immatricolazioni sono crollati. Tranne un unico dato positivo a settembre, tutti gli altri mesi hanno visto un forte calo rispetto al 2019.

Clicca qui se non vedi il grafico. Mentre i fondi per l'ecobonus stanziati stanno per terminare. Secondo il bonus tracker di Sky TG24, solo il 17 per cento dei fondi è rimasto disponibile. E solo per l'acquisto di auto elettriche o ibride: per benzina e diesel a basse emissioni invece non ci sono più soldi da tempo.