Fallita la Jeckerson, l’azienda di jeans made in Bologna

Era nata dalla passione per il golf di due fratelli, Alessandro e Carlo Chionna, a fine 2019, contava 128 dipendenti, scesi poi a 80 a metà di quest’anno. Come riporta la Repubblica , con quasi 4 milioni di euro di perdita e il rigetto della domanda di ammissione al concordato da parte del tribunale di Bologna, è fallita la Jeckerson, fondata a Bologna nel 1995.

Dal campo di golf alle vetrine dei negozi

Il marchio made in Bologna dei pantaloni con il rinforzo in alcantara, aveva ideato un capo d’abbigliamento per permettere ai giocatori di golf di asciugarsi il sudore prima di impugnare la mazza per il tiro. Nel tempo quella toppa è diventata un segno distintivo dell’azienda. Negli ultimi due anni la società aveva avviato un forte piano di rilancio del marchio con la nuova linea J Jeans, destinata ai centri commerciali, e con un accordo di licenza con il gruppo comasco Canepa per la distribuzione di una linea mare. Ma non è bastato.