Gualtieri: "Riforma del Mes è distinta dal suo utilizzo"

Durante l'audizione in merito al Meccanismo europeo di stabilità, il ministro dell'Economia ha spiegato che l'accordo dell'Eurogruppo ha "un'importanza strategica". E ha ricordato: le decisioni che verranno prese oggi "non investono in alcun modo l'utilizzo del Mes, la riforma è cosa distinta dalla scelta se usare o meno il Mes sanitario"

La riforma del Mes che oggi verrà dibattuta all'Eurogruppo, grazie anche all'iniziativa italiana, ha modificato notevolmente i termini che riguardano clausole di azione collettiva (Cacs), analisi di sostenibilità del debito (Dsa) e della capacità di rimborso dei Paesi. E ha fatto sì che, assieme all'introduzione di eurobond e al recovery fund, con il quadro di nuove regole "siamo ampiamente nel perimetro della risoluzione del Parlamento" che aveva fissato una serie di paletti nel dicembre 2019. A dirlo è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che sottolinea anche: ”La riforma è cosa distinta dalla scelta se usare o meno il Mes sanitario” (MES O SURE? LE RISPOSTE DEGLI ECONOMISTI).

Le decisioni che verranno prese dall'Eurogruppo sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità "non investono in alcun modo l'utilizzo del Mes", ha ricordato ancora il ministro. "Su questo esistono posizioni diverse nel Parlamento e nella stessa maggioranza, e ogni decisione dovrà essere condivisa dall'intera maggioranza e approvata dal Parlamento", ha chiarito Gualtieri in un'audizione congiunta davanti a sei commissioni di Camera e Senato.