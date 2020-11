Amazon, 500 milioni per premiare i dipendenti a Natale

Un fondo da 500 milioni di dollari per premiare i dipendenti. E' l'annuncio fatto da Amazon, che nel Natale "più orientato all'e-commerce" della storia ha pensato a una gratifica economica extra per i lavoratori della logistica.

Bonus fino a 300 euro, anche ai corrieri

"In Italia, i dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics, che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro lordi, se impiegati a tempo pieno e un importo riproporzionato, se lavorano con contratti part-time" annuncia Dave Clark, senior vice president delle Operations di Amazon.

Investimenti extra in logistica

La gratifica si inserisce in un contesto che è di per sé eccezionale, dato che mai come in questo ultimo anno, a causa dell'emergenza Covid e delle chiusure dei negozi "fisici", le persone hanno acquistato online. "Sono in Amazon da 22 anni e il picco di quest'anno è stato decisamente singolare", si legge ancora nella nota di Clark, "Solo in questo trimestre investiremo oltre 750 milioni di dollari in retribuzione supplementare per la nostra forza lavoro impegnata nella rete logistica. Ciò porta la spesa totale per incentivi economici prevista nel 2020 a oltre 2,5 miliardi di dollari a livello globale, inclusi 500 milioni di riconoscimento economico corrisposti all'inizio di quest'anno".