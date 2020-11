Recovery Fund, ecco quali Paesi hanno già inviato i piani di spesa

L’Italia non ha ancora inviato alla Commissione europea il proprio piano di riforma e spesa del Next Generation Eu. Cioè la proposta di impiego dei 205 miliardi di euro destinati al nostro paese. Per farlo c’è tempo fino ad aprile 2021, ma il nostro paese non è tra quelli più avanti nelle trattative con Bruxelles. E la tempistica è importante, perché chi prima formalizzerà l’accordo dal primo gennaio prima potrà ricevere l’anticipo dei primi fondi del Recovery Fund.

Chi è più avanti, e chi è in ritardo

Non c’è ancora nulla di ufficiale, e probabilmente non ci sarà fino a quando il Next Generation Eu non sarà confermato, assieme al bilancio europeo che per ora è ancora in discussione dopo i veti posti da alcuni paesi dell’Est Europa. Per ora, secondo fonti della Commissione europea sentite da Sky TG24, solo Portogallo, Repubblica Ceca e Slovenia hanno presentato le proprie bozze definitive, e a questo gruppo di paesi si sarebbe aggiunta la Grecia. Secondo gli esperti che stanno seguendo il programma di ripresa economica europea la Francia da almeno un mes, sta discutendo con i tecnici della Commissione per trovare la quadra. E anche paesi come Spagna (che però ha annunciato di non voler usare i prestiti) e Bulgaria sarebbero in procinto di presentare i propri documenti. L'Italia invece, secondo fonti vicine alla Commissione sentite da Sky TG24, «si è fatta vedere per il momento molto poco».