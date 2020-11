Covid, Easyjet perde 1,4 mld di euro: primo rosso della sua storia

Conti in rosso per EasyJet nell'anno fiscale terminato a settembre: per il vettore low cost è la prima volta dalla sua nascita. In particolare, il devastante impatto dell'epidemia di coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG) ha spinto il bilancio a una perdita prima delle tasse di 1,27 miliardi di sterline (1,4 miliardi di euro), a fronte dei 430 milioni di sterline guadagnati l'anno precedente