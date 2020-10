Lvmh compra Tiffany, accordo raggiunto con lo sconto

Un percorso accidentato

Lvmh e Tiffany ai ferri corti, azione legale del gruppo francese

Un mese fa il gruppo LVMH aveva fatto sapere che "così com’è", non era "in grado" di completare l'acquisizione di Tiffany. Lvmh aveva spiegato che il gioielliere americano aveva chiesto il differimento del closing dell'operazione al 31 dicembre dal 24 novembre e che il board del colosso francese aveva deciso invece di tenere fede ai termini originali dell'accordo di integrazione. Alla luce della situazione, Lvmh aveva detto di non essere nella posizione per portare avanti l'acquisizione citando anche una lettera dal ministro francese per l'Europa e gli Affari Esteri con la richiesta di posticipare l'operazione di acquisizione oltre il 6 gennaio 2021 a fronte delle minacce da parte degli Stati Uniti di tassare i beni francesi. Ma Tiffany era pronto a citare in giudizio Lvmh sostenendo che il gigante del lusso francese aveva deliberatamente bloccato il processo di ottenimento delle approvazioni Antitrust per l'acquisizione del gioielliere statunitense e ha usato altre tattiche dilatorie per costringerlo a rinegoziare l'accordo.