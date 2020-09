Acquisizione Tiffany, Lvmh si tira indietro: non ci sono le condizioni

Il gruppo di Bernard Arnault fa sapere di non essere più in grado di portare a termine l'acquisizione del marchio di gioielli Usa. E Tiffany porta le carte in tribunale per ottenere il perfezionamento della fusione

Lo stop all’operazione è arrivato direttamente dal colosso della moda che ha diffuso una nota. “Lvmh, allo stato attuale, non è nelle condizioni di procedere con l'acquisto di Tiffany”. Il deal da oltre 16 miliardi di dollari quindi al momento è sfumato e tra le cause, oltre ai dazi americani, hanno certamente pesato il clima di incertezza dopo il lockdown e le recenti tensioni sociali negli Stati Uniti. Il colosso della moda di Bernard Arnault ha fatto sapere di non essere in grado di completare l'acquisizione di Tiffany e di aver ricevuto una lettera dal ministro francese per l'Europa e gli Affari Esteri con la richiesta di posticipare l'operazione di acquisizione oltre il 6 gennaio 2021 come risposta alla minaccia di tasse sui prodotti francesi formulata dagli Usa.