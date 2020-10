È il momento giusto per investire sul mercato immobiliare?

Secondo Vincenzo Longo, Market strategist per IG, questo può essere un buon momento per investire nel mercato immobiliare, per chi ha disponibilità economiche. Intanto il mercato ha vissuto un crollo delle transazioni durante il lockdown, ma nonostante questo i prezzi non si sono ridotti come mostrano i dati dell'Istat. Guarda nel video il suo intervento.

Vedi qui l'intera puntata di Sky TG24 Business di giovedì 15 ottobre 2020. Ospiti Corrado Passera, amministratore delegato di illimity Bank, Paolo Crisafi, presidente di Re Mind Filiera Immobiliare e Vincenzo Longo di IG Markets.