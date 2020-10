Mercato del libro, i dati dell'Aie: recupero dopo il lockdown

Il mercato del libro recupera dopo il calo dovuto ai mesi di lockdown dell'inizio della pandemia di Coronavirus. L'Aie, l'associazione italiana editori, segnala che a settembre si è registrato il primo mese in positivo, con vendite in aumento dello 0,3% rispetto al 2019. Il trend di crescita è confermato dai dati delle librerie, fisiche e digitali, del circuito Arianna che però non comprendono Amazon.

Quanto vale il mercato e il boom degli e-book

Al 27 settembre, le vendite di libri fisici, saggi e romanzi nelle librerie, grande distribuzione e store online valgono 850 milioni, contro i 914 del corrispondente periodo dell’anno precedente. I 64 milioni persi in nove mesi, pari al 7%, sono comunque un risultato in netto recupero rispetto al -11% di luglio e al -20% di aprile, quando i milioni persi erano stati 90 in soli tre mesi e mezzo. Riparte anche la produzione di nuovi titoli da parte degli editori italiani: dopo il -77% tra inizio marzo e metà aprile, a fine settembre il confronto anno su anno segna -13%. Per quanto riguarda invece gli e-book, per tutto il 2020 la produzione è stata superiore al 2019 tanto che, a fine settembre, il confronto anno su anno segna +13%. Segnali di ripresa vengono anche dai canali fisici oggi al 57% di quota di mercato, dopo il 55% di luglio e il 52% di aprile. Siamo comunque lontani dal 73% del 2019: i prossimi mesi ci diranno se il 43% di quota di mercato raggiunto dagli store online, dato di settembre riferito alle sole vendite di libri fisici, si consoliderà anche negli anni a venire. In tal caso, il lockdown avrebbe accelerato una tendenza di crescita a discapito dei punti di vendita fisici già in atto da tempo.