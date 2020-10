Fondazione Telethon finanzia 4 progetti di ricerca sul Covid

La Fondazione Telethon è nota per il suo impegno nella ricerca sulle malattie genetiche rare, ma - spiega Manuela Battaglia, responsabile ricerche della Fondazione - esistono diversi punti contatto tra queste malattie, che per definizione colpiscono un numero ristretto di persone, e una pandemia come quella da virus Sars-CoV-2 che interessa invece milioni di individui. Il sostegno alla ricerca scientifica, in questo senso, non conosce differenze.