Conte al Consiglio Europeo: "Recovery Fund priorità, evitare ritardi"

I capi di Stato e di Governo dell'Unione europea affronteranno formalmente il tema solo nel Consiglio Ue del 15 e 16 ottobre, ma non è escluso che già negli incontri bilaterali di oggi e domani a Bruxelles si possano chiarire alcune posizioni soprattutto tra la presidenza tedesca e l'Olanda che minaccia di non ratificare il Next Generation Eu

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte confida nelle capacità di mediazione della presidenza tedesca e alla vigilia del vertice di oggi ha mostrato ottimismo. "No, non sono preoccupato- ha detto - ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non è possibile non procedere speditamente". La Germania insiste nella sua proposta di mediazione sulla possibilità di bloccare i fondi europei a quei Paesi che violando lo stato di diritto producono un danno grave al bilancio dell'Ue. L'Olanda, insieme a Finlandia, Danimarca, Austria, Belgio e Lussemburgo la ritengono troppo blanda. Per cui la mediazione tedesca per ottenere il mandato negoziale è passata a maggioranza alla riunione di ieri degli ambasciatori dei 27 e non all'unanimità. Ora toccherà al negoziato di Commissione, Consiglio e Parlamento affrontare la questione in vista del Consiglio del 15 e 16 ottobre. (RECOVERY FUND, L'ACCORDO DI LUGLIO)

L'operazione Next Generation Eu

