Istat, a settembre sale fiducia consumatori e imprese

Continua la lenta risalita dell'economia italiana dopo la crisi dovuta al lockdown imposto dall'emergenza coronavirus. In particolare, l'Istat ha registrato a settembre il recupero della fiducia di imprese e consumatori che salgono rispettivamente dal 81,4 a 91,1 e da 101 a 103,4. Per le imprese si tratta del quarto mese consecutivo in rialzo, per i consumatori del secondo.