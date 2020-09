Ecobonus auto, incentivi già finiti per diesel e benzina

Terminati i fondi per gli incentivi all'acquisto di auto diesel e benzina di nuova generazione. Per la seconda volta in poche settimane

Gli ecobonus per le auto meno inquinanti sono molto richiesti, e infatti per la seconda volta in due mesi gli incentivi all'acquisto sono terminati prima del previsto. I nuovi sconti erano partiti solo il primo settembre, ma da diversi giorni quelli destinati per le automobili che inquinano tra i 61 e 110 grammi di CO2 al chilometro sono finiti. E dunque in sostanza lo sono per la maggior parte di macchine motorizzate a benzina o diesel di ultima generazione in vendita, oltre ad alcuni modelli Gpl.

Non è un caso che ad andare sold-out sia stata questa categoria di automobili: infatti si tratta delle alimentazioni più diffuse in Italia. Ad agosto l'Unione nazionale dei produttori di autoveicoli esteri (Unrae) ha contato che benzina e diesel detengono ancora il 71,5 per cento del mercato. Restano invece ancora disponibili gli incentivi pubblici per le altre alimentazioni, in particolare l'elettrico e l'ibrido, che dispongono ancora di circa 130 milioni di euro secondo il sito del Ministero dello sviluppo economico.