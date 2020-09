Gualtieri: "Rimbalzo Pil nel terzo trimestre maggiore del previsto"

Il ministro dell'Economia dal forum Ambrosetti di Cernobbio spiega: "La caduta del Prodotto interno lordo quest'anno non sarà in doppia cifra". E sul Recovery Fund precisa: "Non disperderemo risorse. Spazio per la riforma fiscale"

Gualtieri sul Recovery Fund: "Non disperderemo risorse"

approfondimento

Coronavirus, Gualtieri: "Nel terzo trimestre forte rimbalzo del Pil"

Il ministro ha poi affrontato anche il tema del Recovery Fund: "Abbiamo una chiara determinazione a utilizzare al meglio" le risorse Ue e questo "significa per noi non disperderli in mille rivoli e concentrarle". "Il recovery plan ci dà le condizioni, uno spazio anche fiscale, per far entrare a regime una riforma che speriamo anch'essa sia ambiziosa e dia semplicità al sistema tributario e una riduzione del carico anche fiscale, soprattutto per i redditi medi e medio bassi", ha quindi sottolineato Gualtieri. "Il recovery plan - spiega - sarà incentrato sugli investimenti che hanno un forte impatto sul Pil, sulla crescita economica. Quindi questa massa di investimenti aggiuntivi ci darà anche lo spazio per far entrare gradualmente a regime una riforma fiscale che strutturalmente si finanzierà con il contrasto all'evasione fiscale e con la riforma del sistema delle detrazioni della tassazione ambientale".