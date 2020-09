Ecobonus, Patuanelli: "Diventerà un incentivo strutturale"

In un'intervista a "La Stampa", il ministro dello Sviluppo economico ha spiegato che il governo sta pensando di rendere stabili anche il pacchetto per l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la decontribuzione per il lavoro dipendente

Il Superbonus 110%, l'incentivo economico che riguarda le ristrutturazioni edilizie, sarà strutturale. A dichiararlo, in un'intervista al quotidiano La Stampa, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che ha parlato anche di un procedimento analogo per altri bonus. Le copertura economica arriverà, in parte, dal Recovery Fund.

Gli altri incentivi che potrebbero diventare fissi approfondimento Le Faq sul Superbonus 110%, dalla prima casa alle caldaie. FOTO Patuanelli ha spiegato che il governo sta lavorando per rendere strutturala anche tutto il pacchetto per l'innovazione e il trasferimento tecnologico e la decontribuzione per il lavoro dipendente. Inoltre, si sta ragionando su un'estensione di questa misura ai dipendenti delle aziende del Nord e su uno sconto fiscale sugli utili reinvestiti.