Spread Italia, l'andamento in tempo reale oggi 31 agosto

Lo spread tra Btp e Bund, lunedì 31 agosto, ha aperto a 145,6 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 145 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,04%.

L'andamento del 28 agosto

Venerdì 28 agosto, lo spread aveva chiuso in rialzo a 145 punti base e con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,04%. Ha chiuso piatta Piazza Affari, né positiva né veramente negativa, con l'indice Ftse Mib a -0,03%, a 19.841 punti. Chiusura in calo per le principali Borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,26% a 5.002 punti, Londra lo 0,62% a 5.962 punti e Francoforte lo 0,51% a 13.029 punti.