Spread Italia, l'andamento in tempo reale oggi 1 settembre

Martedì 1 settembre il differenziale ha aperto a 147 punti base, in leggero calo rispetto alla chiusura a 149 di lunedì. Piazza Affari apre in rialzo: +0,7%

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), martedì 1 settembre, ha aperto a 147 punti base, in leggero calo rispetto ai 149 della chiusura di lunedì. Avvio di sessione in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,7% a 19.761 punti ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ).

L'andamento del 31 agosto



Lunedì 31 agosto lo spread aveva chiuso in rialzo a 149 punti base e con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,09%. Giornata da segno meno per Piazza Affari: l'indice FtseMib al termine delle contrattazioni aveva fatto segnare -1,05% (19.633 punti). Tendenza negativa per tutti i mercati azionari del Vecchio continente: Parigi ha concluso con -1,1% Francoforte -0,6%, Madrid ha perso il 2,2%. Londra era chiusa per festività (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).