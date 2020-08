Spread Btp/Bund apre a 143 punti oggi 28 agosto

L'andamento del 27 agosto

Giovedì 27 agosto, lo spread ha aperto a 143,4 punti base - in lieve rialzo rispetto ai 143 della chiusura di mercoledì - e ha chiuso a 142. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,02%. Seduta negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1,44% a 19.847 punti. Anche gli altri principali mercati azionari del Vecchio continente hanno terminato tutti leggermente in rosso: Londra ha segnato un ribasso finale dello 0,65%, Parigi dello 0,64%, Francoforte un calo dello 0,71% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).