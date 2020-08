Bonus 600 euro, non solo parlamentari: 9 euro su 100 vanno ai ricchi

I bonus arrivano anche ai ricchi. La polemica sui 600 euro dell'Inps per il bonus autonomi incassati anche da 5 parlamentari ha fatto risvegliare il paese su una realtà conclamata: il welfare italiano spesso non riesce a indirizzare gli aiuti pubblici a chi ne ha davvero bisogno.

Nulla di illegale

Sul bonus autonomi si sapeva fin dall’inizio. Il sussidio è stato introdotto dal decreto "Cura Italia" a marzo per aiutare professionisti, autonomi e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che non potevano più lavorare e non avevano accesso alla cassa integrazione. Nei decreti successivi è stato allargato a lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo, operai agricoli e anche venditori a domicilio. Il governo in nome della velocità della distribuzione dei soldi aveva sacrificato la verifica del reddito dei beneficiari, come fatto anche in molti altri paesi europei. A norma di legge dunque poteva prenderlo chiunque, bastava avere una partita Iva attiva o rientrare nelle altre categorie aiutate. Esistevano anche altri criteri, come non ricevere una pensione, ma nessuno sul reddito percepito. Proprio per questo hanno richiesto il bonus anche alcuni notai, e pure i navigator che ricchi non sono ma che li hanno sommati al loro stipendio mensile.

Il bonus manca ancora al 20%



Solo da maggio in poi, il diritto all'assegno è stato invece sottoposto all’aver subito un calo del fatturato del 33 per cento nel 2020 rispetto all'anno prima.

Tuttavia l'accesso ai fondi non fu nemmeno rapido come sperato: ancora ad agosto sono da soddisfare un quinto delle richieste (le domande sono più di 5 milioni e i beneficiari circa 4,1), secondo il monitoraggio sui bonus di SkyTG24. L’Inps non comunica quante di queste domande non soddisfatte siano state respinte.