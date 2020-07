Borsa Italiana, Lse: discussioni per cedere Piazza Affari o Mts

Il gruppo London Stock Exchange, che controlla il listino italiano, dopo le indiscrezioni ha ammesso “di aver avviato discussioni esplorative che potrebbero tradursi in una vendita della quota in Mts o potenzialmente nel gruppo Borsa Italiana nel suo insieme”. Ha fatto sapere, inoltre, che “prevede di completare la transazione entro la fine dell'anno o all'inizio del 2021”

Borsa Italiana è in vendita. Dopo le tante indiscrezioni, infatti, è arrivata la conferma da Lse, il gruppo London Stock Exchange che controlla il listino italiano. In occasione della presentazione dei conti trimestrali, ha confermato “di aver avviato discussioni esplorative che potrebbero tradursi in una vendita della quota in Mts o potenzialmente nel gruppo Borsa Italiana nel suo insieme”. Lse ha fatto sapere che “prevede di completare la transazione entro la fine dell'anno o all'inizio del 2021”.

La cessione di Borsa Italiana forse legata a operazione Refinitiv

Sia Deutsche Börse sia Euronext, in passato, hanno manifestato un interesse per Borsa Italiana. La cessione da parte di Lse sarebbe legata, in via di compensazione, all’operazione Refinitiv: l’acquisizione dell’ex divisione dati di Thomson-Reuters che deve incassare l'approvazione dell’Antitrust europeo. “Stiamo facendo buoni progressi sull'operazione Refinitiv, assicurando una serie di approvazioni normative e impegnandoci costruttivamente con le autorità sulle autorizzazioni rimanenti”, ha detto il ceo Lse David Schwimmer. Nei mesi scorsi la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita, temendo che l'acquisizione proposta possa ridurre la concorrenza. La notifica dell'operazione è stata inviata alla Commissione Competitività dell’Ue il 13 maggio scorso, il 22 giugno l'Antitrust europeo ha comunicato di voler andare alla Fase 2 per approfondire il dossier e dal 13 luglio, si legge sul sito della Commissione, la deadline prevista per una decisione è stata sospesa.