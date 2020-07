Fisco, Gualtieri: “Al vaglio nuovo calendario, versamenti diluiti"

Il ministro ha spiegato che finora si è stabilita "la sospensione dei versamenti di marzo, aprile e maggio con ripresa da settembre per tutti i contribuenti con perdite” e che “è intenzione del governo utilizzare il prossimo scostamento per rimodulare ulteriormente questo pagamento previsto per settembre riducendo significativamente l'onere per i contribuenti per il 2021”

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE) ha costretto il governo a rivedere anche gli appuntamenti fiscali dei contribuenti. E il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, durante il question time alla Camera, ha spiegato con quali modalità si sta lavorando per rielaborare i termini fissati originariamente per le tasse. "Stiamo in queste settimane ragionando su una riscrittura sostanziale del calendario dei versamenti, la logica è quella di superare il meccanismo degli acconti e dei saldi per andare verso un sistema basato sulla certezza di tempi e adempimenti e una diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare, calcolato in base a quanto effettivamente incassato da parte della partite Iva". Gualtieri ha aperto a un confronto "con gli operatori e con gli intermediari, perché semplificare il sistema fiscale è nell'interesse di tutti”.

Gualtieri ha inoltre fatto il punto sul sostegno a imprese e lavoratori danneggiate dalla crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria.

Gualtieri ha inoltre fatto il punto sul sostegno a imprese e lavoratori danneggiate dalla crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria. Sono stati erogati, ha detto il ministro, "quasi 5 miliardi di contributi a fondo perduto alle aziende in difficolta, 5 miliardi di indennità ai lavoratori autonomi che si sta completando con ulteriori erogazioni per un miliardo e mezzo".

Il confronto "con quanto fatto dagli altri Paesi - ha aggiunto Gualtieri - mostra che siamo tra quelli che hanno fatto e stanno facendo di più: è stata eliminata la rata Irap", sono stati introdotti "significativi crediti di imposta, abbiamo ridotto gli oneri delle bollette, azzerato plastic e sugar tax, cancellato permanentemente le clausole Iva e accise, sgravi che complessivamente valgono 7,5 miliardi di tasse in meno nel 2020 e 21,2 miliardi successivamente nel 2021. A questo si aggiunge per i dipendenti da questo mese la riduzione del cuneo fiscale, misura che vale a regime 7 miliardi l'anno".