Pnr, in arrivo piano nazionale. Bozza: riforma complessiva del fisco

Il Piano nazionale di riforme è atteso in Cdm lunedì. Gualtieri: crisi Covid devastante, non c’è tempo da perdere, usare al meglio fondi Ue. Piano per green e inclusione. La bozza del documento prevede una riforma complessiva del fisco, anche imposte indirette. Più controlli contro evasione, nessun condono, revisione tax espeditures a partire dai sussidi dannosi

Sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, lunedì 6 luglio, è atteso anche il Piano nazionale delle riforme (Pnr), il documento che in genere si accompagna al Def e che il governo italiano deve presentare all’Europa. Il governo è intervenuto in questi mesi per "contrastare i devastanti effetti economici dell'epidemia COVID-19"(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE) e ora "non vi è tempo da perdere" per evitare "una fase di depressione economica”, ha comunicato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in premessa al Pnr- L’Ansa ha visionato in anticipo la bozza del documento che indica le linee del Piano di Rilancio che l'Italia metterà a punto per settembre basato su tre pilastri: "modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale e parità di genere". Le "notevoli risorse che l'Unione Europea ha messo in campo - scrive ancora Gualtieri - devono essere utilizzate al meglio".