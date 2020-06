Stop&Drive, l'opzione di Allianz per sospendere la polizza auto

Il servizio permette il blocco temporaneo dell'assicurazione anche solo per 2 giorni, quando lo si desidera, per un totale di 30 giorni all'anno. Il prolungamento del periodo di validità del contratto è automatico.

Fermare la propria assicurazione auto quando non si ha necessità di usare il mezzo per un determinato periodo. Allianz lancia sul mercato la campagna Stop&Drive, novità per i clienti che vogliono “mettere in pausa” con un click la polizza RC Auto. Un'opzione utile specie in questo periodo post-lockdown, un modo per "restituire" i giorni di copertura non utilizzati da chi ha sottoscritto un contratto con Allianz.

Sospensione polizza anche solo per due giorni

Stop&Drive consente di fermare temporaneamente la polizza anche solo per due giorni, qualunque sia il motivo della scelta: una vacanza, un viaggio o, come accaduto nelle scorse settimane, un eventuale nuovo blocco degli spostamenti. La sospensione del contratto Rca è disponibile fino ad un massimo di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, ad esempio se si pensa di non utilizzare l'auto durante il weekend.

L'opzione è disponibile gratuitamente nelle agenzie Allianz dallo scorso 20 maggio, dal 5 giugno sull’App AllianzNOW. e successivamente online nell’Area Cliente del gruppo. Stop&Drive si affianca alle normali opzioni di sospensione della RCA (tipicamente stagionali) già incluse nei contratti di Allianz. Si pone dunque come tutela aggiuntiva nel rispetto di quanto disposto dal Governo in materia di assicurazione auto nel Decreto Cura Italia relativo al Covid-19.

Ad Campora: opzione per restituire giorni di polizza non utilizzati

Secondo l'ad di Allianz S.p.A. Giacomo Campora, si tratta di "una soluzione, immediatamente attivabile e senza vincoli, per restituire tempestivamente ai nostri clienti i giorni di copertura assicurativa non utilizzata - spiega - una innovazione che il cliente gestisce in piena libertà. L’attivazione di Stop&Drive sospende la polizza RCA, ma Allianz mantiene comunque attive gratuitamente tutte le protezioni assicurative Auto Rischi Diversi (ad esempio furto, incendio e scoppio), se incluse nel contratto.

Per maggiori informazioni su Stop&Drive si può visitare la sezione dedicata sul sito di Allianz.