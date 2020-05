Più Italia all'attenzione degli investitori internazionali. Questo il tema che ogni venerdì verrà affrontato, con una rubrica apposita, a Sky Tg24 Business in collaborazione con la società Newest: una piattaforma integrata in inglese dedicata alla comunità di business internazionale per rilanciare il rapporto tra Europa e Usa affinché si promuovano gli affari tra le due sponde dell'Atlantico.

The voice of business

Newest ha così lanciato The Voice of Business, sito internet dove si trovano ad oggi più di 100 interviste per dare volti e competenze ad una realtà economica e sociale, quella italiana, migliore di quanto spesso si percepisce. Nel sito anche interviste a società americane leader nel loro settore, che hanno investito in Italia con successo.

"L’obiettivo di The Voice of Business e’ duplice - spiega Fernando Napolitano, a.d. Newest - portare più Europa, sotto l’egida italiana, alla attenzione degli investitori e opinion maker di New York, riappropriandosi della narrativa in inglese che racconti l'Italia in modo corretto e che spieghi al meglio le opportunità che il Paese offre agli investitori".

Ogni venerdì, Fernando Napolitano a Sky TG24

Napolitano ogni venerdì sarà ospite di Mariangela Pira, a Sky TG24 Business. Il suo programma e la sua strategia, con il sito The Voice of Business, è una presa di coscienza circa l’importanza essenziale e strategica di comunicare e bene in inglese al resto del mondo. Smettere, insomma, di arrivare agli statunitensi con intermediazioni varie.

Tutte le attività di Newest

“Sono quattro le attività di Newest, oltre al canale di comunicazione The Voice of Business - continua Napolitano -: una borsa di studio chiamata BEST per giovani italiani che trascorrono sei mesi nella Silicon Valley per imparare a creare delle start-up; un convegno annuale a New York per mostrare il meglio dell’Europa; e Italia e l’indice IRG (Influence Relevance & Growth), che misura la capacità della aziende di andare oltre la sostenibilità e di supportare i policy makers nelle scelte orientate alla crescita economica”.