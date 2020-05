Coronavirus, Elon Musk riapre lo stabilimento Tesla in California

Musk: "Sarò a catena di montaggio con tutti gli altri"

"Sarò alla catena di montaggio con tutti gli altri. Se qualcuno dovrà essere arrestato, chiedo che sia solamente io", ha aggiunto. Musk, negli scorsi giorni, aveva già minacciato di spostare la produzione in Texas. "Se manterremo un'attività a Fremont dipenderà dal modo in cui verremo trattati in futuro", aveva incalzato. E, durante la conference call con gli azionisti sui risultati trimestrali di alcuni giorni fa, l'imprenditore aveva definito "fasciste" le misure di contenimento della pandemia.