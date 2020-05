Mercoledì 15 aprile il differenziale ha aperto a 224 punti base, poi è salito fino a quota 245 e ha infine chiuso in rialzo a 235. Piazza Affari ha concluso in forte calo: l'indice Ftse Mib ha ceduto il 4,78% a 16.719 punti. In rosso anche le altre Borse europee

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 15 aprile, ha chiuso in rialzo a 235 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,88%. In apertura il differenziale aveva segnato 224 punti base, in netto rialzo rispetto ai 216 della chiusura del giorno precedente, e durante la giornata aveva toccato un massimo di 245 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Giornata nera per le Borse europee. Piazza Affari ha concluso in forte calo appesantita dalle banche: l'indice Ftse Mib ha ceduto il 4,78% a 16.719 punti. In rosso al termine della seduta anche Parigi (-3,76%), Francoforte (-3,9%), Londra (-3,34%) e Madrid (-3,79%). L'indice StoxxEurope600, che raggruppa i principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, ha segnato un calo del 3,2%, che equivale a 217 miliardi "bruciati" in una giornata.

L'andamento del 14 aprile

Il 14 aprile, lo spread aveva aperto a 206 punti per poi chiudere in netto rialzo a quota 216, con il tasso sul decennale del Tesoro all'1,77%. La Borsa di Milano ha chiuso in rosso: il Ftse Mib perde lo 0,36% a 17.558 punti. Chiusura in positivo per le altre principali Borse europee, tranne Londra (-0,87%) a 5.791 punti. La migliore è stata Francoforte (+1,25%) a 10.696 punti, seguita da Madrid (+0,54%) a 7.108 punti e Parigi (+0,38%) a 4.523 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).