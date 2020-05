"C'è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno”, ha spiegato la ministra del Lavoro, aggiungendo che il provvedimento, che andrà nel prossimo decreto di aprile, prevede anche un pacchetto per gli ammortizzatori sociali "intorno ai 15 miliardi"

"C'è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno, dovrebbero essere circa tre milioni. Stiamo valutando la platea e l'impatto. Quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza, che le aiuterà in questo periodo anche di crisi economica". La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, a Class Cnbc, ha confermato che il costo della misura, che andrà nel prossimo decreto di aprile e che serve a far fronte all’emergenza coronavirus, "si aggira intorno ai 3 miliardi" di euro (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Catalfo: "In dl aprile 15 miliardi per ammortizzatori"

Nel decreto di aprile il pacchetto per gli ammortizzatori sociali sarà "intorno ai 15 miliardi”, ha aggiunto. "Il pacchetto di misure per il lavoro peserà svariati miliardi. La cifra, rispetto al decreto precedente, potrebbe essere raddoppiata, se non anche di più, perché si è ampliata la chiusura delle attività. Per cui è chiaro che per tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese stiamo facendo questa previsione di ampliamento e rafforzamento importante degli ammortizzatori sociali", ha sottolineato (LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA - LE GRAFICHE).

Oltre 2,4 milioni domande per bonus 600 euro

La ministra Catalfo ha poi riferito che sono quasi 2,1 milioni le domande per l'indennità di 600 euro e circa 323 mila quelle per il bonus ai lavoratori autonomi e professionisti delle casse private presentate all'Inps fino a questa mattina, per un totale quindi di oltre 2,4 milioni di richieste. Per Catalfo si tratta di "un numero importante. In due giorni stiamo procedendo abbastanza velocemente e arrivando a quasi metà della platea".