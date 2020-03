“Servono bond comuni, europei”. “No a mettere in comune i debiti”. Botta e risposta, freschissimo ma dal sapore antico, tra Italia e Austria, tra paesi latini e filo-tedeschi, tra interventisti e rigoristi. In pochi minuti, sull’asse Roma-Vienna, va in scena lo scontro – l’ennesimo – sul tema degli eurobond, declinati in questa stagione di emergenza in Coronabond (cosa sono, come funzionano). Titoli di debito emessi dai Paesi europei per far fronte alla straordinaria emergenza Coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE) in atto, con miliardi di euro di interventi pubblici da mettere in atto per sostenere una economia che rischia il tracollo.

Gualtieri: "Più coesione tra i Governi contro crisi comune"

"Di fronte a uno shock simmetrico, per massimizzare l'efficacia degli interventi e assicurare coesione e convergenza tra i Paesi, essi dovrebbero essere sostenuti da una piena condivisione del rischio anche attraverso l'emissione di strumenti di debito comune", afferma nel pomeriggio il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Pochi minuti, e le agenzie battono un’affermazione del cancelliere austriaco Kurz che sembra spegnere sul nascere l’ottimismo di una ccordo europeo sul tema, sempre molto controverso, di obbligazioni in comune, Paesi virtuosi e Paesi dai bilanci claudicanti, Paesi con basso debito e Paesi molto indebitati, Paesi che pagano bassi tassi d’interesse perché considerati porto sicuro e Paesi che pagano un altissimo costo per prendere soldi in prestito da un mercato che si fida poco di loro.

L'Austria boccia i Coronabond

"Respingiamo una mutualizzazione generalizzata dei debiti", sentenzia il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, durante una conferenza stampa a Vienna in vista del vertice dell’Ue. Secondo Kurz, si tratta di "un vecchio modello" che non ha funzionato neanche in passato”.

Sassoli ai leader Ue: serve coraggio, sì a Eurobond

Sul tema interviene anche il presidente del Parlamento europeo, l’italiano David Sassoli: “Per fronteggiare la crisi economica che seguirà all'esplosione del coronavirus, bisogna passare dalla prudenza al coraggio" e "servono strumenti nuovi", compreso gli Eurobond. Così Sassoli, rivolgendosi ai leader Ue poco prima della loro riunione in videoconferenza. "Sentiamo tutti il bisogno di passare dalla prudenza al coraggio e di mostrare la stessa determinazione di tutti coloro - medici, sanitari, volontari, lavoratori dei servizi essenziali - che sono in prima linea a salvare le vite dei nostri cittadini e a proteggere la nostra società - dice Sassoli - dobbiamo dimostrare ai nostri cittadini che l"Unione europea è la risposta a questa emergenza e alla crisi che ne conseguirà".

Gualtieri promuove Draghi, servono garanzie pubbliche

"Come giustamente richiamato da Draghi, a fianco di interventi di sostegno al reddito occorre mettere a disposizione ingenti garanzie pubbliche per consentire al sistema finanziario di erogare alle imprese tutta la liquidità necessaria per sostenere il sistema economico ed evitare una distruzione di capacità produttiva e di posti di lavoro che avrebbe conseguenze disastrose” Continua così Gualtieri. “Stiamo varando un sostegno alla liquidità basato su garanzie pubbliche che non ha precedenti e che è al livello delle iniziative più ambiziose in Europa". Ancora l’Europa, insomma, deve essere in prima linea.