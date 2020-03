È stato pubblicato sul sito della Procedura di amministrazione straordinaria il nuovo bando per la vendita di Alitalia. Si tratta di un "Invito a manifestare interesse per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-Sai e Alitalia cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria".

Manifestazioni entro il 18 marzo, anche "spacchettata"

I soggetti interessati, si legge ancora nel capitolo riguardante l'Oggetto della procedura, "dovranno comunicare, nei termini e con le modalità indicati nel presente invito a manifestare interesse ("Invito"), il proprio interesse all'Operazione relativamente: alle attività aziendali unitariamente considerate ('Lotto Unico'). Oppure, alle attività in modalità "spacchettata" di aviation ('Lotto Aviation'); e/o alle attività di handling ('Lotto Handling'); e/o alle attività di manutenzione (il 'Lotto Manutenzione').

Furlan: "Inaccettabile bando vendita,Mise ci convochi"

"È inaccettabile, nei contenuti, nei tempi e nei modi. Chiediamo in merito un incontro urgente al Ministro dello Sviluppo economico". Lo affermano la segretaria generale della Cisl , Annamaria Furlan e il Segretario generale della Fit-Cisl , Salvatore Pellecchia commentano in una nota congiunta la notizia relativa alla procedura di vendita anche "a pezzi" di Alitalia avviata dal commissario. "Se Leogrande continuerà su questa scia, non ci aspettiamo risultati migliori rispetto al passato. Chiediamo - concludono - un incontro urgente al Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per capire perché vediamo tanta distanza tra le affermazioni che lui aveva fatto al nostro ultimo incontro e le scelte del commissario di Alitalia".